Entenda como será o novo restaurante no Museu do Louvre, que tem brasileira como chef

Nascida no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e criada pelos avós em Poté, Minas Gerais, Alessandra Montagne é dona de uma consistente carreira na gastronomia e, além de comandar dois renomados restaurantes na França - o Tempero e o Nosso -, é agora parte do seleto time de Alain Ducasse para comandar um restaurante dentro do Museu do Louvre, em Paris.

Segundo informações do Neofeed, a iniciativa do Museum Paris em parceria com o grupo inglês WSH pode perdurar por ao menos uma década, com inauguração prevista para o final de 2024, logo após o término das olimpíadas.

Ainda não foram revelados muitos detalhes sobre o projeto, mas até agora sabe-se que, para conciliar as atividades de seus negócios, Alessandra participará uma vez por semana. “É uma honra ser selecionada para criar a nova experiência gastronômica do Louvre. É o resultado de muitos anos de trabalho e dedicação”, diz a chef em entrevista.

