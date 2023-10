Entenda por que a trufa é tão cara

Os cogumelos trufa são fungos que se desenvolvem abaixo da terra, nas raízes de árvores como carvalhos, castanheiras e amendoeiras. Pertencentes ao gênero Tuber, esses fungos são notáveis por sua aparência externa irregular, frequentemente assemelhando-se a pequenas pedras.

Diversas espécies de trufas são encontradas. Porém, as mais renomadas e apreciadas na culinária são as trufas brancas, negras e de verão. As trufas brancas, originárias da Itália, destacam-se por seu sabor delicado, criando um fascinante contraste com seu aroma forte, porém agradável.

Segundo a Band, a busca por trufas é uma arte que envolve especialistas (chamados de trufeiros), cães e até mesmo porcos. Esses animais são treinados para detectar o aroma liberado pelas trufas maduras no solo. Quando localizadas, as trufas são desenterradas e colhidas, mas esse processo só ocorre durante o período de maturação adequado, demandando habilidade e conhecimento por parte dos caçadores de trufas.

As trufas são frequentemente incorporadas em pratos requintados, como risotos, massas, ovos e carnes, elevando o paladar das receitas. Sua raridade, o processo de coleta especializado e sua presença distinta na culinária solidificam sua posição como uma iguaria de alto valor. Assim, cada trufa é uma joia da natureza, justificando plenamente seu prestígio e preço elevado no mundo gourmet.

