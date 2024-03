Entenda por que o preço do chocolate tem aumentado

É época de Páscoa, os ovos, barras e outros alimentos que levam chocolate estão em destaque nos corredores dos supermercados e os preços normalmente ficam um pouco mais salgados em relação aos outros períodos do ano, mas um fenômeno pode mudar esse cenário, elevando o chocolate a preços ainda mais altos.

Essa é a consequência natural do aumento do valor de sua matéria-prima, o cacau, que atingiu seu maior valor em 40 anos. Para se ter uma noção, na última sexta-feira (15), em Nova Iorque (EUA), registrou-se um aumento de US$ 613 por tonelada, totalizando assustadoramente US$ 8.018.

Um dos motivos que justificam essa novidade nada favorável para produtores e consumidores é o foco da monilíase do cacaueiro, uma doença que assolou as plantações de cacau entre os anos de 2022 e 2023 causando forte impacto na produção da fruta na América Latina.

Com isso, o cultivo do cacau fica concentrado no continente africano, e que neste momento tem sido afetado pelas mudanças climáticas provocadas, também, pelo fenômeno El Niño. “Basicamente se desenha uma também uma nova doença na Costa do Marfim, enquanto o El Niño diminui a safra”, explica Alê Costa, fundador e presidente da Cacau Show, em entrevista.

