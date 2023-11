Apesar de parecer intuitivo, o uso do congelador requer alguns cuidados para ser feito da maneira mais efetiva e segura possível. Alguns dos fatores importantes para um bom uso desse eletrodoméstico são: o seu modelo, os recipientes que você usa para guardar os alimentos, a temperatura do freezer e os métodos de descongelamento.

Cada ingrediente requer um cuidado particular, devido às diferentes características orgânicas e processamentos, variando em qualidades e duração da validade do armazenamento.

Os pães, por exemplo, são ótimas opções para levar ao congelador por durarem bastante tempo (cerca de três meses, a depender do tipo) e por preservarem as texturas e sabores após o descongelamento. Mas você sabe como armazenar seus pães no freezer? Confira algumas dicas de ouro para não errar mais nesse processo:

Como guardar pão no freezer?

Você pode congelar pão francês e a baguete inteira no congelador;

Descongele os pães inteiros no forno de microondas em potência média de 30 em 30 segundos, umedecendo levemente a superfície e envolvendo em papel culinário absorvente;

Também é possível guardar os pães que sobraram já fatiados no freezer, em sacos plásticos com fechamento por zip para um melhor isolamento;

Etiquete os recipientes para ter o controle sobre a validade;

Para descongelar os pães fatiados, passe-os na frigideira, na torradeira ou no forno até o ponto de sua preferência antes do consumo;

Você sabe usar corretamente o congelador?

Evite criar cristais de gelo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confira aqui o guia completo do congelador, com dicas de especialistas para guardar no congelador todos os seus alimentos, ingredientes e refeições.