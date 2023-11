Entre as melhores do mundo, pizzaria de SP inclui sabores diferentões no menu

A QT Pizza Bar, que conquistou mais de uma vez ocupações em rankings internacionais de melhores pizzarias artesanais do mundo, resolveu inovar no cardápio para comemorar os quatro anos em que estão funcionando em São Paulo.

De acordo com a Quem, para isso, o pizzaiolo Matheus Ramos chamou outros quatro chefes renomados para desenvolverem mais de um sabor especial e único para uma pizza, que ficará disponível no menu do dia 14 de novembro até o dia 22 (oba, já está à venda!).

A QT Pizza Bar ficou em 99ª posição em 2022 entre as melhores do mundo, enquanto em 2023 conseguiu alcançar a 51º na mesma comparação. Para conferir a localização do restaurante, preços dos novos produtos e mais outros detalhes, acesse a página oficial da pizzaria no Instagram, clicando aqui.

