Érick Jacquin detona avaliação de restaurantes do guia Michelin

Érick Jacquin expressou sua opinião crítica sobre o sistema de avaliação de restaurantes por estrelas Michelin, um reconhecimento que, segundo ele, perdeu sua relevância no Brasil, especialmente após a pandemia.

Em uma entrevista concedida à Veja, O chef destacou que, desde a retirada da Michelin do país, as pessoas deixaram de considerar as estrelas dos restaurantes como um critério de escolha, uma vez que os inspetores não visitam os estabelecimentos brasileiros há quatro anos.

Além disso, Jacquin desmistificou a importância dos rankings de avaliação, classificando-os como “uma grande mentira”, pois acredita que a real experiência gastronômica pode divergir significativamente das listagens feitas. Ele enfatizou que, em suas casas, os críticos são tratados como qualquer outro cliente, inclusive no que diz respeito ao pagamento da conta, pois, para ele, “só Deus pode falar qual é o melhor restaurante do mundo”.

O chef também ressaltou que esses rankings podem prejudicar o trabalho de muitos profissionais do setor, criando uma pressão desnecessária e, muitas vezes, não correspondendo à realidade dos restaurantes.

Érick Jacquin, chef de cozinha renomado e jurado do MasterChef desde sua primeira edição, é proprietário de uma série de estabelecimentos gastronômicos, incluindo o Président, JoJo Gastrô, Lvtetia, Ça-Va, Steak Bife e o Cinq.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Confira o cardápio de receitas virtual do Paladar com preparações testadas e aprovadas pela equipe.