O chef Erick Jacquin, jurado do MasterChef, é muito querido pelos telespectadores do programa e, recentemente, internautas notaram uma “mania” do francês durante a prova de pratos dos competidores do programa e também em outras situações.

Biquinho do Jacquin

Os fãs apontaram nas redes sociais que Jacquin costuma fazer um biquinho, que pode vir enquanto ele espera para provar as criações dos cozinheiros amadores ou apenas para encarar os participantes e prolongar o momento de tensão.

“Eu amo o biquinho que o Jacquin faz antes de provar os pratos”, destacou um usuário do X (antigo Twitter). “Hoje eu estou só o biquinho do Jacquin”, brincou outro.

Quais são os restaurantes de Jacquin em São Paulo?

Conhecido pelo trabalho como jurado do MasterChef Brasil, Erick Jacquin é um dos nomes responsáveis pela popularização da sobremesa petit gateau no Brasil e também pelo comando de seis restaurantes em São Paulo.

O Président é uma das casas de maior prestígio para o chef, sendo eleito algumas vezes o melhor restaurante francês de São Paulo. Jacquin também está à frente dos estabelecimentos Lvtetia (comida italiana), Bar Secreto do Vaticano, Steak Bife, Ça-Va e Ça-Va Café.

Jacquin sai em defesa do petit gâteau nas Olimpíadas

No clima das Olimpíadas de Paris 2024, a rivalidade entre os países chega até mesmo na gastronomia. Uma publicação que mostra uma torcedora segurando um cartaz com a frase “Bolo de fubá é melhor que petit gâteau” viralizou e foi repostada por ‘Paladar’.

O post também chamou atenção de Erick Jacquin, que saiu em defesa do doce francês, repostando e comentando: “E esse post do @paladar... o meu #petitgateau (que completa 30 anos em 2024 que criei o nome dessa sobremesa) foi parar nas #olimpiadas2024″.