Erro de aplicativo de delivery quase causa grande prejuízo à pizzaria; veja vídeo

Na última quinta-feira (15) um dos diversos vídeos postados no TikTok que chocou os internautas foi o da pizzaria norte-americana Santoros, situada em Tampa, onde os funcionários levaram um susto e tanto com o aplicativo de delivery terceirizado.

Mais cedo naquele dia, o estabelecimento que utiliza a plataforma Uber Eats como uma das formas de atender os clientes recebeu um pedido grande, de 18 pizzas e 10 saladas, totalizando o custo de 600 dólares (o que, de acordo com a cotação atual, corresponde a R$ 2.964,24).

Embora chocante, o pedido foi preparado pelos funcionários que, pouco tempo antes do horário combinado para a entrega, se depararam com o cancelamento no aplicativo de delivery, o que significaria um grande prejuízo à pizzaria.

Desesperados com a situação, tentaram resolver entrando em contato com a Uber Eats para tentar reaver o dinheiro mesmo sem a entrega efetivada. Felizmente, não precisaram contar com o suporte da plataforma porque um dos colaboradores contatou diretamente o cliente, que por sua vez retirou o pedido diretamente da loja.

No fim tudo não passou de um erro da própria plataforma, o cliente retirou as pizzas e saladas, e a Santoros Pizzeria recebeu o valor integral.