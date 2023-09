Especialista avalia os festivais gastronômicos de SP: quais valem a pena visitar?

Taste, SP Gastronomia, Smorgasburg: esses são apenas alguns dos diversos festivais gastronômicos que aconteceram no último mês na cidade de São Paulo.

Os eventos são parecidos em questão de formato em que, geralmente um ingresso é pago (com exceção do Smorgasburg e do Pátio Gourmet) e, dentro deles, você pode circular entre restaurantes que oferecem pequenas porções de seus pratos para que todos provem o máximo de comida possível.

No entanto, com tantas opções fica difícil saber quais realmente valem a pena a visita. Até porque, a ideia desse tipo de evento é que uma pessoa vá nesses eventos para conseguir comer de tudo um pouco, pagando não muito caro, e assim ampliar seu horizonte gastronômico. No entanto, hoje, o que se vê em alguns dos festivais é um abuso de preços e valores.

Na visita de Paladar ao Taste, por exemplo, foi possível observamos excessos em várias partes do evento. Depois de pagar pelo menos R$ 40 nos ingressos, o estacionamento do evento, no parque Villa-Lobos, traz uma surpresa: uma cobrança única de R$ 60 para parar o carro perto do evento.

Ou seja, se quiser, pode parar um pouco mais longe (alguns poucos metros, na verdade) e pagando R$ 12 por duas horas ou R$ 30, no preço único, a partir das 19h30. No entanto, na entrada, qualquer visitante é levado a crer que a única opção disponível é a de R$ 60.

Em suma, isso nos leva a um questionamento: será que não podemos estar nos aproximando de uma saturação? Acompanhe a análise completa no texto do repórter Matheus Mans para o Paladar.

