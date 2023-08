Veja quais erros evitar para ser um churrasqueiro perfeito. Foto: Unsplash

Para os que estão de fora e só degustando, conduzir um churrasco parece ser uma tarefa simples e despojada, mas na verdade, carece de muita prática e atenção.

Se você quiser saber todos os segredos para o churrasco perfeito, o jornalista do Paladar, Felipe de Paula, entrevistou o chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais, Fabio Lazzarini pra te ajudar nesta tarefa. É só clicar aqui e ler a matéria completa.

Qual é o corte ideal para churrasco?

Pode parecer bobagem, mas o corte da carne influencia muito no sabor e suculência da peça. Muitos churrasqueiros cortam a carne de forma que os bifes ficam duros, difíceis de mastigar.

De acordo com o especialista, é ideal cortar a carne do sentido contrário das fibras musculares. Mas como fazer isso? O primeiro passo é identificar o sentido das fibras, se são verticais ou horizontais. Depois, com uma faca bem afiada, ache o ângulo de 90º em relação às fibras.

A lâmina faz o trabalho mais difícil e os dentes, o trabalho mais fácil, ficando muito mais saboroso e gostoso de comer.