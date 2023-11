Especialista ensina como congelar alimentos corretamente e evitar erros comuns

Para quem gosta de mais facilidade no dia a dia por causa da correria do trabalho e outros afazeres, congelar alimentos pode ser uma boa opção para tornar mais acessível o consumo de uma refeição a qualquer momento.

Acontece que, de forma comum, dá para listar os erros que mais acontecem na hora da preservação, o que não impede que as comidas fiquem desorganizadas, estraguem, criem cristais e até mesmo microrganismos.

Assim, Igor Medeiros, docente do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário do Senac, deu dicas infalíveis para o congelamento correto por meio de um guia completo, desde quais recipientes usar, como congelar (incluindo qual a temperatura ideal) e como evitar as falhas mais comuns.

Além disso, o professor citou comidas específicas que mais aparecem no dia a dia, como arroz, feijão e tipos carnes, e explicou como deve acontecer a preservação, ampliando a segurança de forma saudável e duradoura.

‘’Alimentos secos como grãos, farinhas, farelos, temperos secos e açucares não requerem congelamento porque a pouca umidade já serve como uma proteção natural’', informa, ainda, Igor.

