Especialista revela como escolher o melhor pernil do mercado

Para aqueles que acreditam que qualquer pernil encontrado no mercado será suficiente para a ceia de Natal, é importante reconsiderar. Embora possa ser tentador escolher o primeiro que aparece, a verdade é que a seleção do pernil pode ter um impacto significativo no resultado final do prato, similarmente às diferentes técnicas de preparo utilizadas durante o processo de cozimento.

Com o objetivo de esclarecer essa questão, o chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, colaborou com o Paladar fornecendo dicas fundamentais para acertar na escolha do pernil. O primeiro passo é considerar a procedência da carne, optando por açougues que se especializam nesta proteína. Segundo o chef, essa escolha faz toda a diferença.

Além disso, Marcelo Vaz aconselha a seleção de um pernil com menos gordura, o que pode contribuir para um sabor e textura mais agradáveis. Ele também recomenda solicitar ao fornecedor as opções mais frescas disponíveis no dia. Carnes sem tempero prévio são preferíveis, pois permitem um maior controle sobre o sabor final do prato.

Para complementar estas dicas e descobrir mais sobre as recomendações do chef Marcelo para preparar o pernil perfeito, confira a matéria completa do Felipe de Paula para o Paladar.