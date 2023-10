Especialistas avaliam a melhor tapioca do mercado; confira o top 3

Em tempos passados, era comum que as pessoas trouxessem tapioca de suas viagens ao Nordeste, porque aqui no Sudeste era quase que raro encontrar a iguaria. Mas, hoje em dia, existem diversas opções no mercado, que vão desde as mais baratas, até as mais caras. Para ajudar o consumidor, na hora da escolha, o Paladar convidou alguns especialistas para avaliarem e decidirem qual a melhor tapioca do mercado.

Como avaliadores do teste, os chefs: Paulo Soares, responsável pela gastronomia brasileira da Le Cordon Bleu; Lucas Tosta, da Padoca do Mani; Ale Sotero, chef de confeitaria e panificação do restaurante Mocotó, e Rodrigo Isaias, cozinheiro responsável no restaurante Benedita Cozinha.

A marca campeã do teste, foi a Taeq, que rendeu uma tapioca de sabor neutro, bem equilibrado, segundo os jurados, e com muitos atributos positivos em relação a aroma, textura e facilidade de preparo.

Em segundo lugar, a Beiju Bom, que engomou bem e rendeu uma tapioca bonita e de sabor suave e levemente ácido, perfeito para receber recheios variados.

Em terceiro, mas não muito atrás, a marca Da Terrinha, que foi avaliada como um produto de visual bonito, aroma suave, boa textura e sabor delicado. Além disso, foi muito fácil de preparar.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!