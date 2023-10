Especialistas contam quais alimentos que Kate Middleton consome para manter a pele jovem

Com 41 anos de idade, a princesa Kate surpreende os admiradores da realeza com sua pele jovem, radiante e praticamente sem sinais de envelhecimento. Embora não tenha compartilhado publicamente os segredos de seu cuidado com a pele, especialistas da Total Shape observam que Middleton utiliza produtos de alta qualidade e mantém uma alimentação equilibrada, sendo o colágeno seu principal aliado nesse processo.

Os especialistas afirmaram que é provável que a esposa do príncipe William invista em produtos que estimulem a produção de colágeno. Reconhecido por sua importância na preservação da elasticidade e saúde geral da pele, o colágeno tornou-se uma tendência na indústria de beleza e bem-estar. Kate Middleton adotaria essa proteína para alcançar o brilho característico de sua pele.

No cardápio da princesa de Gales, encontram-se pratos nutritivos e saborosos, provavelmente ricos em colágeno. Especialistas têm a suspeita de que ela esteja consumindo bastante salmão, couve e lentilhas.

Segundo o portal Metrópoles, quanto à couve, é possível que Kate a consuma no café da manhã, adicionando-a a smoothies, saladas e molhos. Esta folha verde é uma fonte rica de antioxidantes, combatendo os radicais livres e apoiando a síntese de colágeno.

Receitas testadas e aprovadas

