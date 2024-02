Especialistas definem qual a melhor cerveja sem glúten do mercado após teste às cegas

Seis marcas de cervejas lagers sem glúten foram avaliadas em sete critérios específicos, conforme detalhado na matéria de Danielle Nagase. Neste teste do Paladar, a Farrapos Sem Glúten (Pilsen) ocupou o primeiro lugar.

A campeã recebeu elogios pelas suas características particulares, que evidenciaram bom corpo e carbonatação, aroma evidente e amargor equilibrado. Os jurados concordaram que é uma cerveja ‘’gostosa de beber’'.

A relevância da degustação se deu pela dificuldade de encontrar cervejas desse tipo no mercado. As opções disponíveis não se limitam as prateleiras, mas também estão disponíveis em lojas físicas e sites. Leia o conteúdo completo.