Especialistas elegem a 2ª melhor marca de mozzarela de búfala do mercado

De cor branca, em formato de bolinha, lisa por fora e muito cremosa por dentro, a mozzarela de búfala é um queijo à base de leite de búfala, e seu sabor delicado integra diferentes pratos.

É possível encontrá-la na área refrigerada de laticínios do supermercado sob diferentes rótulos, com preços não muito em conta e, no caso de algumas marcas, com baixa qualidade também. Para evitar esse tipo de frustração pós-compras, o Paladar reuniu cinco especialistas para testar e eleger os produtos que realmente valem a pena o gasto.

O júri, formado por Beatriz Samara, da rede de saladas Olga Ri; Diego Sacilotto, da pizzaria La Crosta; Felipe Ebone, do italiano Bosco; Monica Resende, do empório Mestre Queijeiro; e a jornalista Danielle Nagase degustaram e analisaram criteriosamente amostras de seis marcas diferentes.

O teste levou em consideração aspectos como coloração do soro, textura da massa, nível de sal e qualidade do leite, e o resultado foi resumido em um ranking, cujo segundo lugar foi ocupado pela marca Levitare, que oferece uma mozzarela fresca, bem filada, cremosa, com ótimo nível de sal.

