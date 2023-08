Especialistas elegem a melhor marca de batatas fritas congeladas do mercado

Especialistas testam diferentes marcas de batata frita congelada. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A equipe Paladar reuniu Julio Raw, do Z-Deli Sanduíches e do Jota Hamburgers, o chef Emerson Donadon, da Amaô Gastronomia, Carol Esquilante, jornalista especializada em gastronomia e sócia da sanduicheria Cow Me Burguer; o chef consultor Raphael Basso, da Na Mesa Consultoria, Alexandre Cymes, da Ghesta Consultoria, e Guillermo Teran, gerente de gastronomia do Pirajá e do Bar Original para testar as melhores batatas fritas do mercado.

Para a avaliação, foram selecionados seis pacotes de batatas fritas de corte tradicional congeladas em pacotes de até dois quilos de marcas diferentes. Elas foram preparadas em fritadeira a ar e experimentadas às cegas, nas versões com e sem sal.

A marca campeã foi a Seara, que apresentou o melhor sabor disparado em relação às outras. O consenso dos especialistas apontou que as batata Seara têm boa crocância por fora, são macias por dentro e cor dourada uniforme após a fritura; aproximam-se muito da versão caseira. O ranking e a avaliação completa das outras marcas podem ser conferidos aqui.

Descubra também qual é a melhor linguiça toscana do mercado segundo júri especializado do Paladar.