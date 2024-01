Especialistas elegem a melhor marca de mussarela do mercado

Integrando uma série de sanduíches oferecidos em padarias, supermercados e até caseiros, entre outras receitas, a mussarela fatiada é um dos queijos mais consumidos do Brasil - podendo, inclusive, fazer parte dos alimentos armazenados na sua geladeira, ou pelo menos ser um item indispensável na lista de compras do mês.

Existe, hoje nos mercados, uma série de marcas responsáveis por fabricar e comercializar o produto, e afim de saber quais delas oferecem as melhores experiências o Paladar Testou realizou mais uma edição, contando com a participação de quatro especialistas.

Juntos, os chefs de cozinha Luciano Nardelli, da Carlos Pizza; Rodrigo Rizzo, do Caledônia; Pablo Inca, do Cora; e Fellipe Zanuto, do Hospedaria, degustaram amostras de nove selos diferentes de duas formas: primeiro fria, avaliando sabor, nível de sal e qualidade do leite, e quente, levando em consideração a performance do derretimento e a elasticidade.

Depois das amostras passarem por análises rigorosas, as marcas foram organizadas em um ranking, indicando maior e menor qualidade. O primeiro lugar foi ocupado pelo queijo mussarela da marca Lac Lêlo, por ser equilibrada no sal, ter cremosidade, um ótimo nível de derretimento e ser muito saboroso.

O ranking completo e as avaliações detalhadas do júri especializado você confere na matéria ‘Qual a melhor mussarela do mercado?’, por Chris Campos. Leia na íntegra aqui.