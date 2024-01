Especialistas elegem a mozzarella de búfala campeã do mercado

Maciez e cremosidade são aspectos essenciais para definir uma mozzarella de búfala de qualidade. Com o objetivo de descobrir quais são as melhores do mercado, o Paladar organizou um teste que elegeu a Búfalo Dourado como a campeã.

Na matéria escrita por Danielle Nagase, vemos que a primeira marca colocada agradou aos especialistas por apresentar boa cremosidade, aparência ‘‘linda’' e frescor, além de ser saborosa -inclusive com a dosagem ideal de sal.

Para a conclusão, aconteceu uma degustação às cegas que analisou seis amostras comuns do mercado. Nesse contexto, entre os critérios de avaliação, estavam principalmente consistência, textura e sabor. Leia o conteúdo na íntegra.