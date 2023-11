Especialistas elegem a segunda melhor marca de gin na faixa de preço entre R$ 35 e R$ 130; confira

O gin é uma das bebidas favoritas quando se trata de preparo de drinques no Brasil. Pensando no consumo da bebida pelos brasileiros, o Paladar testou as melhores marcas da bebida disponíveis nos mercados, com a ajuda de especialistas

SÃO PAULO 07/11/2023 PALADAR TESTE GIN - TESTE DE GIN COM VALMIR JUNIOR, ALEX SEPULCHRO, ALISON OLIVEIRA , RICARDO MIYAZAKI, GILBERTO AMENDO - NO BAR G&T GIN FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Ao todo, foram degustadas onze marcas de gin, que contemplaram rótulos importados e nacionais limitados à faixa de preço entre R$ 35 e R$ 130.

No top 3 do ranking, os jurados colocaram um gin produzido no Brasil. A marca Minna Marie aparece em segundo lugar no ranking e, segundo os jurados, tem um aroma delicado, com notas florais e cítricas. Além da presença marcante de botânicos como o capim-limão. O sabor, de final levemente adocicado, surpreendeu positivamente na hora da prova. (R$ 89,98, a garrafa com 750 ml). Para saber o ranking com as 11 marcas testadas pelos jurados, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.