Especialistas elegem a segunda melhor marca de leite condensado do mercado; saiba qual

Originado de um método de conservação do leite em um período em que as geladeiras ainda não existiam, o leite condensado é hoje um ingrediente essencial em sobremesas clássicas brasileiras, como o brigadeiro e o pudim, e também é uma ótima guloseima para os aficionados por doces quando consumido puro.

Hoje, nos mercados, o produto é oferecido em diferentes versões, sob diversas fabricantes que possuem certas fórmulas - quem implicam diretamente na cor, na doçura, no sabor, na consistência etc. E em meio a tantas opções, para oferecer ao consumidor uma melhor experiência na hora de escolher bem o produto, o Paladar reuniu especialistas para testar as marcas mais populares.

Foram cinco confeiteiros testando oito marcas de leite condensado, avaliando as porções tanto puras quanto integradas à receita tradicional de brigadeiro, levando em consideração aparência, textura e rendimento, e, após a degustação, a conclusão foi o produto que alcançou a segunda posição no ranking foi o da marca Italac.

Feito com leite semidesnatado, o Italac entra no pódio logo atrás do Itambé por resultar em um brigadeiro que quase não deixa vestígios no fundo da panela, que rende bastante e apresenta o ponto ideal para enrolar. Quando consumido puro, o leite condensado apresenta sabor equilbrado e textura bem agradável.

PUBLICIDADE

Você pode conferir o ranking completo com as sete marcas restantes na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos, acessando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.