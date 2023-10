Especialistas elegem as 3 melhores marcas de requeijão do mercado

Cremoso e comum em muitas receitas, como empadas, sanduíches, pão na chapa de padaria e até em recheio de pastel, o requeijão é um dos muitos subprodutos do leite e consumido com frequência no Brasil - o que resulta em uma grande lista de versões à venda no mercado.

Afim de ajudar o consumidor a investir em um produto de qualidade por um preço que valha a pena, o Paladar reuniu um time de especialistas para testar e avaliar 12 marcas de requeijão industrializado, levando em consideração critérios como sabor, aroma, firmeza e aparência.

As amostras degustadas receberam pontuações de 1 a 10, e três fabricantes se destacaram positivamente: Crioulo, Aviação e Poços de Caldas. Para os jurados, a primeira colocada, Crioulo, apresenta um requeijão de textura perfeita, com leve aroma de leite, dose certa de sal e sabor suave e agradável. Ganhou pontuação 9 na escala.

O produto da marca Aviação ficou em segundo lugar por apresentar uma textura muito similar à versão artesanal, aroma defumado e boa acidez, embora os especialistas tenham considerado um pouco mais salgado em relação aos demais. E fechando o pódio, o requeijão Poços de Caldas garantiu o terceiro lugar por ser saboroso e levemente amanteigado, equilibrado em sal e com coloração amarelada (que remete à gordura do leite).

Para conferir o ranking completo, com as nove marcas restantes, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor requeijão do mercado?’, por Chris Campos.

