Especialistas elegem as melhores mussarelas do mercado; confira o TOP 3

A mussarela fatiada é um dos queijos mais consumidos do Brasil segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que define a composição do produto da seguinte maneira: queijo de massa filada, macio e relativamente úmido, com uma média de 43% a 46% de umidade; 22% a 24% de gordura e teor de sal entre 1,6% a 1,8%.

Pensando nisso, o Paladar convidou um júri especializado, que avaliou 9 marcas encontradas nas redes de supermercados, para definir quais são as melhores mussarelas vendidas nas grandes redes.

A campeã do teste foi a Lac Lêlo, que apresentou boa textura, cremosa na boca e bem equilibrada no sal. O derretimento também agradou os jurados. O sabor foi eleito disparado como o melhor entre os produtos avaliados.

Em segundo, a Scala, que derreteu bem no forno. O sabor lácteo e marcante agradou a maioria dos jurados.

Em terceiro, mas não muito atrás da outra colocada, a Aviação, que foi considerada um produto de sabor marcante e aroma de leite. O sal estava no ponto correto e derreteu bem dentro do sanduíche. Confira a avaliação completa do Paladar aqui.

PUBLICIDADE

Curte gastronomia?

O Paladar, possui uma serie de receitas, testadas e aprovadas, que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!