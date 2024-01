Especialistas elegem o terceiro melhor cream cheese do mercado; entenda como foi a avaliação

Utilizado como ingrediente em diversas receitas, o cream cheese é um dos diversos tipos de queijo à venda nos supermercados, e está disponível sob vários rótulos, que implicam diretamente na diferença de componentes utilizados na fabricação e na qualidade.

Com o intuito de ajudar o público consumidor a fazer as melhores escolhas na hora da compra, o Paladar promoveu mais um teste contando com o auxílio de cinco especialistas: Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Michelle Kallas, da Mica Chocolates; Arthur Lins, do Z-Deli; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico, e Walkyria Fagundes do AE! Café & Cozinha.

Juntos, eles analisaram cautelosamente amostras de seis das marcas mais famosas de cream cheese, levando em conta critérios como textura, aspecto visual e por último, mas não menos importante, o sabor - que, no caso, ganha aquele que estiver mais próximo da versão artesanal.

A degustação foi feita às cegas (isto é, as amostras foram servidas em potes identificados apenas por números), e o queijo cremoso que alcançou a terceira colocação do ranking, fechando o pódio de destaque, foi o da marca Catupiry, por apresentar uma textura bem homogênea, ter aspecto brilhante e um sabor neutro, sendo ideal para pratos que exigem bons contrapontos entre sal ou açúcar.

As avaliações detalhadas dos jurados e o ranking completo podem ser conferidos na matéria ‘Qual o melhor cream cheese?’, por Chris Campos. Leia na íntegra aqui.