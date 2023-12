Especialistas elegem os melhores chocotones do mercado; confira o Top 3

Dezembro chegou e trouxe com ele as tradições do Natal, o que incluiu os chocotones. Mas não é apenas padarias, confeitarias e grandes marcas que apostam no pão natalino para as vendas, alguns mercados têm investido nas próprias receitas do pão natalino, que costumam ter preços menores do que outras opções.

Nesta ano, o Paladar decidiu colocar essas opções à prova e atestar o seu custo-benefício. Para avaliar os pães natalinos foi convidado um júri, que testou às cegas produtos garimpados em supermercados.

Foram avaliados aspecto visual, aroma, umidade e densidade da massa, distribuição de gotas de chocolate e, claro, sabor. Na seleção, não entraram versões recheadas com cremes ou trufadas.

Os especialistas elegeram um top 3 com os melhores chocotones de marcas de supermercados, confira:

Sonda Mambo St. Marché

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre os melhores chocotones do mercado, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem receitas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões e dicas de pratos deliciosos aqui.