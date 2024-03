Especialistas elencam os melhores sucos de uva integral

O setor de produção e venda de sucos industrializados e não alcoólicos de frutas é dividido em três classificações pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. São eles: refresco, que deve conter no mínimo 30% do suco natural na composição; néctar, com no mínimo 50% do volume; é o integral, que deve ser feito com 100% do suco in natura da fruta, sem adição de água, açúcar ou outros componentes.

E é para os consumidores dos produtos pertencentes à última classificação - no caso, os produzidos com uvas - que o Paladar promoveu mais uma edição de testes, contando com o júri formado pelos especialistas em bebidas à base de uva Gabriel Bocchese, Lua Sampaio, Rafaela Xavier e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia.

Para a degustação (feita às cegas para evitar parcialidades), foram selecionadas 10 das principais marcas do mercado e suas amostras foram avaliadas em aroma, coloração e sabor, e destacaram-se os sucos que apresentaram frescor, boa acidez, líquido bem encorpado, dulçor equilibrado, gosto marcante da fruta e aroma agradável.

A saber, as marcas que ocuparam os três primeiros lugares foram:

Casa Madeira (1ª posição)

Davo (2ª posição)

Villa Piva (3ª posição)

A lista classificatória com as demais marcas testadas e suas respectivas avaliações detalhadas encontram-se na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase. Leia na íntegra aqui.