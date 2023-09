Especialistas falam onde encontrar as melhores paellas de SP

De origem camponesa espanhola, a paella é um prato composto por arroz bomba com açafrão e outros ingredientes. A receita se popularizou quando chegou à costa de Valência, tendo sua versão com a adição de frutos do mar e, assim, passando a ser conhecida por boa parte do Ocidente.

Embora pareça simples, além de ingredientes de qualidade, uma boa paella exige técnica e paciência para ficar pronta. E se você não se arrisca a reproduzir a iguaria em casa, experimentá-la em restaurantes pode ser uma boa alternativa. Foi pensando nisso que Felipe de Paula selecionou 4 restaurantes com as melhores paellas valencianas de São Paulo

Espalhados pelos bairros mais ao centro da cidade, os estabelecimentos com décadas de história honram a fama que têm por meio de excelentes serviços e boa comida por preços justos. Confira a lista completa, com a descrição dos valores dos pratos e os endereços das casas na matéria ‘Veja onde comer as melhores paellas de São Paulo’, que pode ser acessada aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Com o calor excessivo que tem feito nos últimos dias, manter-se bem hidratado e bem alimentado é essencial. Confira sugestões de refeições leves para reproduzir em casa e contornar a sensação de cansaço e estufamento decorrente das altas temperaturas.

