Especialistas indicam as 3 melhores marcas de cerveja puro malte para curtir o Carnaval

Fevereiro chegou, e com ele uma das maiores festas do país: o mundialmente conhecido e cobiçado Carnaval, que enche as ruas com blocos repletos de foliões, muita música e purpurina. Algo que também faz parte da celebração é a bebida alcoólica, em especial a cerveja, altamente consumida no país não apenas na data, mas ao longo de todos os meses do ano.

Quem deseja curtir os blocos sem abrir mão de uma bebida de qualidade pode seguir as recomendações dos especialistas Edu Passarelli, professor do Instituto da Cerveja Brasil e dono do Escarcéu Bar; Bia Amorim, editora da @farofamagazine; Junior Bottura, mestre cervejeiro, fundador da @cervejaavos; Guto Procópio, sócio da @cervejariavaia e do @letsbeer; e Julia Leme, consultora de hospitalidade e gestão de restaurantes e bares.

Juntos, eles formaram a banca avaliadora de uma edição do Paladar Testou, que analisou às cegas 13 das marcas mais populares de cerveja puro malte do mercado, levando em consideração aspectos como cor, aroma, brilho, estabilidade da espuma e por último, mas ainda essencial, sabor.

O resultado foi exibido em um ranking, cujas três melhores marcas você confere a seguir:

Spaten (1° lugar)

Amstel (2° lugar)

Império (3° lugar)

A lista completa, ao lado das descrições detalhadas dos jurados, você confere na matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’, disponível aqui.