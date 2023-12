Especialistas testam cremes de avelã e elegem a marca nº1 do mercado; confira

Em um teste às cegas envolvendo 11 marcas de creme de avelã, especialistas se reuniram para eleger o melhor entre eles.

Com critérios de avaliação rigorosos, abrangendo sabor, textura e equilíbrio no uso do açúcar, um produto se destacou de maneira notável: e foi o creme de avelã da Miroh.

Este creme de avelã, descrito pelos especialistas como tendo “ótimo sabor” e uma “textura cremosa e aveludada”, surpreendeu a todos pela forma como equilibrou o doce, oferecendo um sabor que realçava a essência da avelã.

Este aspecto foi crucial na distinção da Miroh (R$ 34, 180g) em relação às outras marcas, proporcionando um sabor que realça a avelã sem ser excessivamente doce.

SÃO PAULO 28/11/2023 PALADAR TESTE DE AVELÃS - teste de creme de avelãs no restaurante le jazz Boulangerie FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

