Especialistas testam e avaliam cafés em cápsula do mercado; confira o segundo melhor

Uma das bebidas mais apreciadas no Brasil, o café é vendido em uma variedade de marcas, tamanhos e tipos. Uma dessas opções é o café em cápsula, que foi introduzido no mercado brasileiro cerca de 10 anos atrás, especialmente para atender às necessidades dos proprietários das populares máquinas de café espresso, eliminando a necessidade de coar o café manualmente.

Com o intuito de descobrir quais marcas oferecem a melhor qualidade, o Paladar reuniu cinco especialistas, incluindo baristas, mixologistas e chefs de cafeterias, para avaliar 11 amostras diferentes provenientes das fabricantes mais comuns encontradas nas prateleiras dos supermercados.

O top 2, foi o Baggio, Gourmet Clássico. Os juízes foram conquistados pelo corpo sedoso e aveludado deste café, que também se destacou pela persistência da crema. Além disso, o equilíbrio delicado entre doçura, acidez leve e amargor cativou os paladares. Eles puderam perceber notas distintas de nozes e chocolate ao leite. No entanto, o café perdeu pontos devido aos vestígios de oxidação, o que o impediu de garantir o primeiro lugar na competição.

Para conferir as avaliações completas dos jurados e quais as posições das 8 marcas restantes no ranking, leia a matéria completa de Danielle Nagase, disponível aqui.

