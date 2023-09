Especialistas testam e avaliam cafés em cápsula do mercado; confira o top 3

Uma das bebidas mais populares do Brasil, o café é comercializado em diversas marcas, tamanhos e versões. Uma delas é a de cápsula, que chegou em solo nacional há cerca de 10 anos para atender o público que adquiriu a famosa máquina de café espresso, que não exige que o produto seja coado.

Afim de saber quais marcas oferecem maior qualidade, o Paladar reuniu 5 especialistas - entre eles baristas, mixologistas e chefs de cafeterias - para avaliar 11 amostras diferentes das fabricantes mais encontradas nas prateleiras dos supermercados.

No teste, os jurados constaram que em geral os produtos têm pouco aroma, pouca acidez, muito amargor e quase nada de equilíbrio, se distanciando bastante do sabor oferecido pela versão tradicional, moída e coada. Apesar desse ponto, foi possível encontrar aspectos positivos de algumas fabricantes; entre elas, três que ocuparam o pódio. Confira as averiguações das classificadas logo abaixo:

1º L’Or, Sontuoso

Oferecido em cápsula de alumínio, o café da L’Or foi o primeiro colocado por sua espuma cremosa, consistência sedosa, aroma de frutas frescas e notas de doce de leite e açúcar queimado no sabor.

2º Baggio, Gourmet Clássico

A textura sedosa e aveludada, o amargor e a doçura leve e os toques de chocolate ao leite com nozes conferiram a essa marca o segundo lugar, ficando nessa posição apenas por conter vestígios de oxidação na embalagem.

3º Lavazza, Armonico

Por fim, a fabricante italiana atingiu o terceiro lugar com seu produto com o sutil sabor de caramelo com nozes e cremosidade na medida certa, embora tenha uma finalização mais seca.

Para conferir as avaliações completas dos jurados e quais as posições das 8 marcas restantes no ranking, leia a matéria completa de Danielle Nagase, disponível aqui.

