Especialistas testam e elegem a 3ª melhor marca de azeite nacional do mercado

O histórico de produção de azeites no Brasil é bem recente. Para se ter uma noção, o primeiro azeite 100% brasileiro data do ano de 2008, e foi fabricado apenas para fins de experimento e pesquisa. Entretanto, o fruto do qual se extrai o produto já é cultivado no país há séculos, o que dá ao cenário nacional uma ótima base para azeites de qualidade.

As oliveiras foram trazidas para o Brasil a partir de 1800 por imigrantes europeus, e se concentram entre as regiões Sul e Sudeste. Isso justifica o fato dos melhores azeites serem de origem de Estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, como revela a última edição do Paladar Testou.

O teste foi ao ar na última quinta-feira (28) e contou com a participação dos azeitólogos Paula Brauen, Ana Beloto e Sandro Marques, que, juntos, avaliaram amostras de seis marcas diferentes, levando em consideração aspectos cmo frescor, nível de picância e amargor, aroma e sabor.

As considerações sobre o azeite de cada marca foram organizadas em uma lista classificatória, e ocupando o terceiro e último lugar do destacado pódio entrou o selo gaúcho Potenza, logo depois do Vertentes (vice-campeão, de Minas Gerais) e do Sabiá (campeão, de São Paulo).

O terceiro melhor azeite apresenta picância intensa com sabor amendoado e frutado, além do aroma forte. O ranking e a avaliação completa das demais marcas testadas pode ser conferido na matéria ‘Qual é o melhor azeite brasileiro?’, por Chris Campos, disponível aqui.