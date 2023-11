Especialistas testam e elegem a cerveja puro malte n°1 do mercado; saiba mais

A cerveja faz parte da vida dos brasileiros, sendo uma das bebidas mais consumidas no país. Segundo o SINDICERV (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja), o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores fabricantes de cerveja do mundo, com a marca de 15,4 bilhões de litros produzidos anualmente, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos.

No entanto, há muitos tipos de cerveja e o puro malte tem ganhado muito espaço entre o público brasileiro nos últimos anos.

De olho nisso, o Paladar convidou jurados para realizar um teste com 13 marcas de cerveja puro malte vendidas nas redes de supermercado e definir qual é a melhor.

A campeã foi a cerveja Spaten. Para os jurados, ela apresentou sensação agradável de biscoito. Uma bebida leve, fácil de beber, com boa estabilidade de espuma; amargor baixo, mas aparente. Uma cerveja mais fresca do que o esperado para um produto comercial. Equilibrada, com notas de cereais e levemente frutada. Ótima formatação e retenção (R$ 4,65/ 355ml).

Para saber o ranking com todas as melhores cervejas puro malte testadas pelos jurados, leia a matéria completa.

