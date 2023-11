Especialistas testam e elegem a linguiça toscana n° 1 do mercado; confira

Saborosa e prática, a linguiça toscana é um item indispensável no churrasco brasileiro, chegando a travar uma disputa acirrada com outras carnes pelo pelo hall de favoritos dos convidados, além de possuir um preço muito atrativo no mercado.

E, como é comum a praticamente todo os alimentos industrializados populares, com a linguiça não é diferente. Existem à venda inúmeras marcas do produto, com tamanhos, preços e níveis de qualidade diferentes, e com o objetivo de ajudar você, leitor, a levar para casa um bom alimento com um valor justo, o Paladar testou os selos mais famosos do mercado com a ajuda dos especialistas.

Ao todo, foram testadas 10 marcas às cegas; as carnes foram assadas na brasa e degustadas assim que saíram da grelha, e os jurados Giovanni de Moraes Argeri, chef do Piselli; o chef Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares e a produtora culinária Tatu Damberg, levaram em consideração aparência, composição dos proditos, sabor e textura.

Após os testes, o júri chegou à conclusão de que a marca campeã é a Perdigão, cuja linguiça toscana é bem equilibrada no teor de sal, possui textura agradável, possui gordura na medida certa e é muito saborosa e suculenta. O quilo custa aproximadamente R$ 36.

Você pode conferir os bastidores do teste, as considerações dos jurados e o ranking completo com as 9 marcas restantes na matéria ‘Qual a melhor linguiça toscana para o churrasco?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

