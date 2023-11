Especialistas testam e elegem a melhor água de coco do mercado; saiba

É incontestável o fato de que a melhor água de coco é a natural, que sai direto do fruto dos coqueiros que foram introduzidos nas regiões litorâneas do Brasil pelos portugueses do século XVI e até hoje são abundantes no país, principalmente na região Nordeste.

Há, no entanto, uma facilidade ainda maior de se encontrar essa água doce e rica em sais minerais em versões encaixotadas nas prateleiras dos supermercados, e foi pensando nesse produto industrializado e disponibilizado sob diversos selos diferentes que o Paladar Testou resolveu promover mais uma avaliação.

Nesse sentido, nove marcas foram degustadas por um time de peso: a chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo, Luciane Recco; a nutricionista Thais Barca; e a associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade, Julia Santos Barreto.

Após provarem as amostras e analisarem não apenas o sabor, mas também a qualidade nutricional as juradas chegaram à conclusão de que a Villa Piva é a marca líder do mercado por oferecer um produto de sabor leve, próximo à versão in natura, com poucos aditivos, pouco gosto residual e caixa com informações nutricionais bem claras.

Veja o ranking completo com as oito marcas restantes na matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

