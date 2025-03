Especialistas testam e elegem a melhor cerveja pilsen do mercado

Uma bebida alcoólica leve, saborosa e a mais consumida pelos brasileiros. É assim que a cerveja pilsen pode ser descrita.

Trata-se de uma cerveja clara, dourada, com espuma e borbulhas, além de um sensível amargor. A popularidade da bebida está ligada, principalmente, com a facilidade de bebe-la, ou seja, a alta drinkabilidade.

O que faz uma boa pilsen?

Para ser considerada uma boa pilsen, a cerveja também deve apresentar bom malte e bom lúpulo, em que a flor deve perfumar e acrescentar uma dose de amargor. Sentir sabor de mel, maçã ou outros dulçores é sinal de defeito, bem como a falta de limpidez e de bolhas.

Teste às cegas

Em busca de descobrir as melhores marcas de cerveja pilsen do mercado, Paladar convocou especialistas para testarem às cegas 17 rótulos da bebida, todos feitos no Brasil e com a indicação de pilsen.

Ao final da degustação, o júri ranqueou todos os produtos testados e escolheu a melhor pilsen. Veja a seguir:

Melhor cerveja pilsen do mercado

Krug, considerada a melhor pilsen do mercado por júri de Paladar Foto: Alex Silva

Depois de provarem as 17 marcas de cerveja pilsen, os jurados concluíram que a ‘Krug’ apresentou o melhor produto.

Com brilho, borbulhas pequenas e ótima consistência da espuma, a cerveja agradou os especialistas. Além disso, foi o primeiro exemplar que revelou nitidamente lúpulo e, portanto, notas de amargor.

A cerveja foi encontrada por R$ 16,98, 500 ml, no Mambo. Veja o ranking completo, com todos os exemplares avaliados, na matéria de Fernanda Meneguetti.

(*) O valor da cerveja pilsen mencionada é de compras feitas entre os dias 21 e 24 de fevereiro de 2025.