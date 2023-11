Especialistas testam e elegem a melhor maionese do mercado; confira a vencedora

Comum em sanduíches e hambúrgueres, a maionese é um molho tão famoso quanto o ketchup e a mostarda, e ganha muitos paladares com seu gosto e consistência. Feito tradicionalmente à base de óleo e ovos, o condimento é reproduzido em diversas versões, tanto artesanais quanto industrializadas, com opções de sobra de sabor.

Nas prateleiras dos supermercados, o molho está disponível sob uma série de selos diferentes, e com o objetivo de saber quais deles oferecem o produto de melhor qualidade o Paladar reuniu um time de especialistas para realizar testes às cegas. Juntos, os chefs Fred Caffarena, Elisa Fernandes, Paula Labaki e Paulo Yoller provaram amostras puras e também em bolachas cream cracker, levando em consideração características como cor, aroma, textura e sabor.

Após a etapa de degustação, o júri chegou à conclusão de que a marca líder do mercado é indubitavelmente a Heinz, por oferecer uma maionese muito saborosa, com aspectos bem similares à maionese feita em casa. Outros pontos positivos são a textura firme, o aroma adocicado, a acidez delicada e o tempero no ponto.

O ranking completo das 8 marcas com preço tabelado e as impressões dos chefs podem ser conferidos aqui.

