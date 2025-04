Especialistas testam e elegem a melhor marca de colomba pascal do mercado

A boa colomba pascal deve apresentar uma camada de casquinha crocante, sabor agradável e massa úmida e levinha na boca, criando um conjunto irresistível em seu resultado final, segundo a matéria de Danielle Nagase.

Para descobrir a melhor, Paladar realizou um teste com especialistas e avaliou minuciosamente 13 opções de colomba pascal que chegarão aos mercados -portanto, foi feita a encomenda de cada uma.

Artesanais ou industrializadas, apenas versões com frutas e recheio de chocolate em gotas entraram para o teste, ou seja, produções recheadas ou cobertas com creme não fizeram parte da seleção.

Para garantir um resultado imparcial, as marcas foram retiradas de suas respectivas embalagens e, durante o teste cego, estavam enumeradas. Com isso, uma marca se tornou campeã:

Casa Santa Luzia (1º lugar)

O Selo Ouro ficou com a Casa Santa Luzia, que recebeu elogios por derreter na boca e surpreender no sabor, assim como na beleza e na leveza da massa. ‘’Onze de dez!’’, descreveu um especialista.

Colomba da Casa Santa Luzia arrematou o Selo Ouro da degustação anual do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Já a Oli Pane conquistou o Selo Prata ao ficar em segundo lugar pela crostinha marcante no topo, além de possuir sabor equilibrado, leve e aromático.

Enquanto isso, a Le Blé fechou o pódio do teste com o Selo Bronze ao apresentar uma colomba pascal úmida, com sabor amanteigado, leve acidez e boa quantidade de alvéolos. Veja o teste completo aqui.

