Especialistas testam e elegem a melhor marca de requeijão do mercado

O requeijão está presente em diversas refeições e é um clássico no café da manhã, acompanhando pães, bolos e torradas. Sua popularidade na gastronomia brasileira fez dele o protagonista do teste às cegas do Paladar.

Nesta avaliação 100% editorial, um grupo de especialistas provou 26 marcas para descobrir qual se destaca entre todas.

Como foi feito o teste

Todos os produtos eram requeijões tradicionais, alguns com adição de queijo, conforme indicado no rótulo. Para garantir uma avaliação imparcial, todas as marcas foram despersonalizadas e servidas em pratos numerados, sendo reveladas aos jurados apenas após a definição do resultado final.

O time de jurados utilizou critérios como gosto, textura, cor e aroma durante a avaliação para consagrar a melhor. Veja a marca que ficou em primeiro lugar:

Itambé

O requeijão que levou o Selo Ouro foi o Itambé Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Dona do SELO OURO, a marca Itambé apresentou um produto bem cremoso e com uma suavidade e equilíbrio no sabor. Os jurados apontaram que tanto a textura quanto a ausência de sabores residuais foram fatores extremamente positivos.

O rótulo indica que existe uma adição de queijo mussarela no produto. “Um belo requeijão”, elogiou um dos jurados. A amostra de 200 g custou R$9,99*.

*A apuração dos preços dos produtos aconteceu na primeira semana de fevereiro de 2025.

