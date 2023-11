Especialistas testam e elegem o 2º melhor brownie do mercado; confira

Alguns doces americanos têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e um exemplo disso é o brownie. Receitas do bolo massudo, com sabor intenso de chocolate meio-amargo são encontradas facialmente na internet, mas o doce também pode ser encontrado pronto nas prateleiras de supermercado.

Pensando nisso, o Paladar convidou jurados para provarem 8 marcas de brownies prontos. Eles avaliaram características como sabor, aroma, textura e aparência de cada um dos produtos.

Para os especialistas, a segunda melhor marca de brownies é a Empório do Brownie, que se destacou pela textura densa e pelo sabor intenso do chocolate.

Para saber o top 3 das melhores marcas de brownies prontos, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

