Especialistas testam e elegem o 3º melhor shoyu entre marcas nacionais e internacionais; confira

Colocar uma pequena quantidade de shoyu no recipiente, apenas o suficiente para molhar levemente a fatia de peixe cru, por vezes em ambos os lados, antes de saboreá-la. Se você já se encontrou nessa situação, saiba que essa prática é vista com desagrado pela maioria dos sushimen em restaurantes tradicionais.

Para avaliar gastronomicamente as dez marcas de shoyu disponíveis em grandes mercados e lojas especializadas em produtos orientais, o Paladar testou, em uma degustação às cegas com um júri composto por especialistas e entusiastas da culinária japonesa, os quais estabeleceram um ranking.

Não muito atrás dos outros colocados, o terceiro lugar ficou por conta do Aji No Shoyu, que possui um aroma tostado, com um sutil toque de doçura. Apesar do sabor complexo, como notado por um dos jurados, que apresenta uma leve picância e notas de caramelo salgado, há nuances de sal e umami que parecem um pouco forçadas.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.