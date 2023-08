Especialistas testam e elegem o melhor creme de leite do mercado

O creme de leite nada mais é do que a extração da parte mais gordurosa do leite, e pode ser obtido artesanalmente através de determinada quantidade de leite integral em repouso por várias horas em local fresco.

A versão industrializada do produto pode ter diferentes graus de gordura. Em lata, por exemplo, o creme possui em torno de 25% de gordura - uma porcentagem aproximada da versão em caixinha. Já a versão fresca tem um teor mais elevado, por volta de 35%, e costuma ser utilizado para bater chantilly.

Como de costume para os testes, o Paladar reuniu especialistas para avaliar qual, entre 10 marcas disponíveis em caixa ou lata, é o melhor creme de leite do mercado.

O júri composto pelos chefs Marcelo Martino de Almeida, Douglas Benatti, da Enosteria, e Tássia Magalhães, Luiza Pompeu e Mariana Gorsky analisou às cegas o sabor, a consistência e a aparência de cada um, e deu o primeiro lugar do ranking à marca Parmalat por apresentar uma consistência bem equilibrada, um preço de média acessível e um sabor suave de leite que se aproxima muito do gosto do creme de leite fresco.

Os especialistas expuseram suas impressões de cada prova e ranquearam as marcas restantes, com direito a vídeo dos bastidores da degustação, que pode ser assistido na íntegra aqui.