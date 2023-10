Especialistas testam e elegem o melhor pão francês de São Paulo; confira o Top 3

Feito à base de farinha de trigo, água e sal, o pão francês (ou pão de sal, afinal o nome pode variar em determinadas regiões) é parte essencial da alimentação dos brasileiros. Respaldando esse fato, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), somente em São Paulo, cerca de 25 milhões de pães são vendidos diariamente.

Levando em consideração que a maioria dos paulistas consome esse alimento ao menos uma vez ao dia, seja no café da manhã ou no lanche da tarde, o Paladar resolveu avaliar o produto de 25 padarias ao redor das regiões norte, sul, leste, oeste e central da cidade afim de saber quais delas oferecem melhor qualidade.

Para isso, um júri com cinco especialistas - entre eles padeiros e professores de panificação - foi montado, e as amostras dos pães foram avaliadas em aparência, sabor, aroma, características do miolo e da casca e textura. Ao fim da avaliação, apenas três padarias se destacaram com o produto, enquanto as demais se enquadraram dentro e abaixo da média esperada.

Das amostas de pão francês que despontaram positivamente, está em primeiro lugar a da padaria Estado Luso, localizada na Zona Norte. Conforme apontam os jurados, o pão assado em forno à lenha faz valer a viagem de quem não é da região só para adquiri-lo. Tem casca caramelizada e crocante, miolo macio, uniforme e saboroso, e um aroma conquistador.

Na segunda posição está o Fabrique, uma padaria artesanal em funcionamento no bairro de Higienópolis há seis anos, que fabrica um pão de casca dourada e brilhante, bem modelado e fermentado, com um miolo macio, uniforme e rico em sabor.

E fechando o pódio entra o pão francês da padaria de alto padrão chamada Paris, estabelecida no bairro Jardim França. O produto apresenta um miolo saboroso e macio, aroma excelente e casca dourada e crocante, embora tenha uma consistência um tanto borrachuda na mordida.

