Especialistas testam e elegem o melhor tomate pelado para molho; confira o Top 3

Para muitas pessoas, o tomate pelado é uma verdadeira ajuda nas tarefas diárias da cozinha. Basta abrir a lata, refogar de acordo com o paladar. Em apenas cinco ou dez minutos, o molho de tomate está pronto! Em muitos casos, o custo compensa o benefício, já que existem diversas marcas acessíveis nos supermercados locais. No entanto, às vezes, a lata de 400g pode parecer muito cara.

O Paladar convidou um time de cinco especialistas para avaliar 13 marcas de tomate pelado para molho. Confira o top 3:

O vencedor do teste foi o COSTAZZURRA, que foi escolhido como o melhor de forma unânime pelos jurados. Apresentando tomates com uma consistência excelente, semelhante à de uma pasta de tomates bem densa, um equilíbrio perfeito de acidez, uma cor brilhante, um sabor intenso e extremamente próximo ao do tomate fresco.

Em segundo, o PAGANINI, que recebeu muitos elogios pela sua textura pastosa, mais densa, e pelo fato de as frutas manterem sua estrutura original mesmo após o enlatamento. A acidez foi considerada muito bem equilibrada, e a coloração do produto também foi muito apreciada.

Em terceiro lugar do ranking, LOLITA, que se destacou pelo sabor e pela textura, sendo considerado mais firme em comparação com os outros tomates avaliados. Foi descrito como levemente ácido, tornando-o ideal para o preparo de molhos leves.

