Especialistas testam e elegem o suco de uva integral n°1 do mercado

No mercado existem muitas opções de suco de uva, seja na versão em pó, refresco, néctar ou integral, com inúmeras embalagens e preços para todos os bolsos - algo que nem sempre é sinônimo de qualidade.

Para auxiliar você, consumidor, a levar o melhor produto para casa, o Paladar promoveu mais um teste com especialistas no assunto. Juntos, Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar, se propuseram a degustar e avaliar amostras de suco de uva integral (isto é, feitos 100% com o suco natural da fruta).

No total, foram avaliadas 10 marcas que asseguram comercializar um produto sem aditivos, e o que teve melhor pontuação e ficou em primeiro lugar foi o suco de uva da Casa Madeira, por ser “encorpado e potente”, conforme afirmam os jurados. O produto apresenta sabor acentuado de uva, acidez bem comedida, dulçor equilibrado e muito frescor.

Para conferir quais sucos completam o ranking, confira a matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.

