Especialistas testam e elegem os 3 melhores caldos de carne do mercado

Para fazer cerca de dois litros e meio de um bom caldo de carne em casa, são necessárias umas cinco horas de cozimento de osso bovino junto a ervas aromáticas e vegetais a gosto. Embora o modo de preparo seja simples, tempo de sobra é um fator fundamental para quem deseja obter o produto de forma artesanal, e sabemos que nem sempre isso é possível.

Felizmente, para quem precisa de praticidade na cozinha, existem versões industrializadas de tabletes saborizados que, quando diluídos em água, podem render alguns litros de caldo carne, tudo isso por preços bem acessíveis.

Procurando pelo produto artificial que oferece o melhor sabor, a equipe do Paladar reuniu chefs que são craques no preparo de caldos naturais - Dani Borges, do restaurante Bia Hoi, Danielle Dahoui, do Ruella, Marcos Carioba, da rotisserie Do Alto, Simone Xirata, do Jojo Ramen e a jornalista Danielle Nagase para testar 8 marcas diferentes nas versões congeladas, líquidas, em cubos ou em pó.

Para avaliá-las, foram separadas amostras sem indicação preparadas de acordo com as instruções descritas nas embalagens, e os especialistas averiguaram quesitos como aroma, sabor e aspecto visual. Como conclusão, o melhor produto eleito em primeiro lugar foi o da marca Swift, que promete ser 100% natural e sem sal. De consistência espessa, à base de extrato de carne, cebola, cravo e alecrim, o sabor tostado e caramelizado conquistou o gosto do júri.

Em segundo está o caldo Davozzi, composto de água, osso bovino, cebola, carne bovina, pé de galinha, cenoura, vinagre de maçã, aipo, alho, salsa, sal, tomilho, pimenta-do-reino e louro; e completando o pódio está a marca Sazon, com um produto à base de sal, açúcar, gordura vegetal, salsa, cúrcuma, carne bovina, condimento preparado sabor de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico, guanilato dissódico, aromatizantes, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, corante caramelo IV e corante natural urucum.

Confira o ranking completo das 8 marcas, bem como as impressões dos jurados sobre cada uma na matéria completa de Danielle Nagase, que pode ser acessada aqui.

