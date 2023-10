Esposa de Jacquin revela detalhes da vida pessoal do chef além da cozinha

Conhecido não apenas pelos 10 anos de trabalho como jurado no programa MasterChef, o chef francês Érick Jacquin é um dos nomes responsáveis por trazer o petit gateau ao Brasil e está no comando de três restaurantes em São Paulo.

Por ser uma pessoa pública, muitos deduzem conhecê-lo através dos recortes televisionados, e assumem que ele é ríspido e bravo o tempo todo, mas não é o que afirma Rosangela Jacquin, sua esposa há oito anos e com quem tem dois filhos, Elise e Antoine.

“Muita gente vê esse lado dele bravo e pensa: ‘Nossa Senhora, esse homem é intragável’. Como diz a mãe do Érick, ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Mas quem o conhece muito bem sabe o quanto que ele é generoso”, diz ela entrevista exclusiva ao Band.com.br.

“Eu falo que ele não é rígido, ele é exigente”, acrescenta, justificando sua postura ao julgar pratos e instruir os participantes do programa culinário. “Ele exige que tudo seja bem-feito, então em casa ele também é assim, exigente. Mas ele é uma pessoa super doce”.

Ainda, Rosangela ressalta que a generosidade do chef vem desde sua infância: “Na vida ele é assim mesmo, supergeneroso. Desde novinho ele sempre foi assim, porque a mãe dele mesmo comenta”. E isso é notável até mesmo no MasterChef, afinal, mais do que broncas, Jacquin não poupa elogios por um trabalho bem feito e chega a ser comum vê-lo presentear participantes e convidados especiais.

