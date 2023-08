Espumante brasileiro ganha medalha de duplo ouro em premiação da América Latina

A Ponto Nero, marca do Grupo Famiglia Valduga, conquistou oito medalhas no 20° Concurso internacional de Vinos y Licores VINUS 2023. Este ano, a premiação, que é uma das mais relevantes da América Latina, recebeu mais de 580 amostras de 15 países diferentes. Essa é mais uma vitória para a produção nacional de espumantes.

O destaque foi para o espumante Ponto Nero Cult SO2 Free, que recebeu a certificação duplo ouro. Considerando as novas tendências que o mundo globalizado trouxe, o Cult SO2 Free é caracterizado pela não adição de conservantes em sua composição, visando enaltecer a qualidade da uva.

Além da medalha duplo ouro, a marca conquistou cinco medalhas de ouro com Ponto Nero Cult Brut Rosé, Ponto Nero Cult Brut, Ponto Nero Enjoy Alvarinho, Ponto Nero Live Celebration Glera e Ponto Nero Live Celebration Moscatel. Os espumantes Ponto Nero Live Celebration Brut e Ponto Nero Live Celebration Brut Rosé foram premiados com a medalha de prata no VINUS 2023.