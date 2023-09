Estrela do MasterChef se revolta com salário de chef e abre perfil em site adulto

Paige Jimenez é uma estrela do MasterChef. A jovem foi criada no Havaí e começou a cozinhar desde jovem, amava cozinhar e experimentar novos pratos. Ela participou do reality show assim que se mudou para Los Angeles, quando foi abordada por alguns funcionários do programa, e participou sabendo cozinhar, mas sem se considerar uma profissional.

Recentemente, Paige deu uma entrevista para o Daily Star, e suas falar viralizaram. A jovem conta que os chefs fazem pouco dinheiro, e que estava ganhando cerca de 20 dólares por hora, equivalente a aproximadamente 97 reais na cotação atual. Ela diz que fez algumas colaborações, mas nunca recebeu tanto dinheiro.

Ela também é modelo, então aproveitou e entrou no OnlyFans. Ela conta que entre abril e agosto, deste ano, fez mais de 32 mil dólares, aproximadamente 150 mil reais. E faz questão de manter o ritmo na criação de conteúdos na plataforma.