Estrela Michelin? Chef Rodrigo Oliveira vê tomate saudável como desafio maior

Rodrigo Oliveira acredita que é muito mais desafiador colher um tomate saudável do que ganhar uma estrela Michelin. O chef, que possui cinco restaurantes em São Paulo e foi jurado no MasterChef Brasil, sublinhou a importância da agricultura sustentável e o papel vital dos agricultores na produção de alimentos.

Além de ser reconhecido por sua contribuição à gastronomia, Oliveira é o idealizador do projeto “Quebrada Alimentada”, que visa apoiar a comunidade de Vila Medeiros em parceria com a ONG Gaia+. Em uma conversa com a revista Isto É, ele destacou a problemática da insegurança alimentar e enfatizou a importância de o setor gastronômico estar mais atento às questões alimentares no país.

Ao refletir sobre a conexão dos chefs com a natureza, Rodrigo Oliveira observou que muitos aspiram possuir um sítio. Segundo ele, da mesma forma que um restaurante proporciona renovação aos seus frequentadores, os sítios representam para os chefs um refúgio, oferecendo um momento de recuperação física e emocional.

